В Сербии в годовщину вторжения РФ в Украину облили краской памятник Тарасу Шевченко

В сербском городе Новый Сад неизвестные 24 февраля облили черной краской памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также сбили буквы его фамилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blic.

Посольство Украины в Сербии объявило, что с глубоким возмущением восприняло информацию об осквернении памятника Шевченко.

В диппредставительстве назвали этот инцидент "позорным актом", направленным против памятника архитектуры города Новый Сад, и попыткой осквернить память символа украинского народа.

"Такие действия вандалов имеют целью подорвать украинско-сербские отношения. Мы призываем правоохранительные органы Республики Сербия расследовать обстоятельства этого инцидента и привлечь виновных к ответственности", – говорится в заявлении посольства.

Бюст Шевченко в Новом Саде был установлен в феврале 2021 года по инициативе украинско-русинской общины.

Напомним, ранее неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма над памятником Армии Крайовой на Центральном кладбище в польском Щецине.

Также в Польше расследовали инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".