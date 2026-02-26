В Бухаресте велосипедист через 12 лет отсудил €100 тысяч за травмы из-за ямы на дороге

После 12 лет судебных тяжб велосипедист из столицы Румынии выиграл иск за травму, полученную из-за ямы на дороге, и получит 100 тысяч евро компенсации.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Велосипедист из Бухареста после 12 лет судебных процессов выиграл иск против Администрации улиц Бухареста в связи с тяжелой травмой, которую он получил из-за глубокой выбоины на дороге. Суд присудил ему компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Инцидент произошел еще в июне 2014 года. Мужчина в вечернее время ехал по улице в центральной части Бухареста и на плохо освещенном участке влетел в неогражденную глубокую выбоину, не заметив ее. Из-за полученных травм ему пришлось удалить селезенку и потратить значительные средства на лечение.

Сначала после его жалобы открыли уголовное производство по факту неумышленного нанесения телесных повреждений. Администрация улиц Бухареста пыталась переложить ответственность на другие службы.

Из-за того, что рассмотрение дела затянулось более чем на 10 лет, давность для уголовной ответственности истекла.

Однако в итоге суд все равно признал вину органа, ответственного за содержание дорог в надлежащем состоянии, и присудил пострадавшему 100 тысяч евро компенсации.

Адвокат велосипедиста приветствовал решение и отметил, что для его клиента это вопрос не только денег, но и подтверждение того, что жизнь и здоровье граждан имеют значение и халатность городских служб не останется безнаказанной.

После нынешней зимы, более суровой, чем обычно, водители Бухареста массово жалуются на выбоины, из-за которых можно серьезно повредить автомобиль. Администрация улиц Бухареста пообещала быстрые ремонты.

Напомним, в Германии получила огласку история мужчины из Мюнхена, которого обвинили в нарушении законодательства о частной жизни за фотодоказательства против "горе-парковщиков" под школой.

В Польше осенью 2025 года утвердили закон, по которому дети до 16 лет обязаны надевать шлемы во время езды на велосипедах.