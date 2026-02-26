Лидеры пяти стран ЕС призвали Еврокомиссию выделить средства на доступ к абортам

Премьер-министры пяти стран призвали Европейскую комиссию принять меры по инициативе граждан, направленной на поиск финансирования для поддержки доступа к абортам по всему ЕС.

Об этом говорится в письме лидеров Дании, Эстонии, Словении, Испании и Швеции, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Письмо, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, адресовано президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая должна ответить на него позже в четверг.

"Ни один человек не должен быть вынужден продолжать беременность против своей воли из-за юридических, финансовых, географических или более широких социально-экономических барьеров, которые на практике подрывают равный доступ", – говорится в совместном письме.

Организаторы гражданской инициативы под названием "Мой голос, мой выбор" призывают ЕС выделить средства из бюджета для оказания финансовой поддержки странам-членам, которые готовы обеспечить безопасное прерывание беременности женщинам по всей Европе, не имеющим доступа к безопасным и легальным абортам.

Эта инициатива является важным шагом в направлении обеспечения основных прав, достоинства и равенства женщин во всем Европейском Союзе, заявили авторы письма.

"Поэтому мы призываем Европейскую комиссию принять меры для определения того, как "Мой голос, мой выбор" может быть реализовано на практике", – отмечается в письме.

Напомним, в декабре Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом создать фонд для расширения доступа женщин к абортам на территории всего Европейского Союза.

Законы об абортах в Европе очень разнятся: от почти полного запрета в Польше и на Мальте до либеральных правил в Нидерландах и Великобритании.

В 2024 году депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.