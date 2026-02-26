США та Іран продовжили непрямі переговори у Женеві

Сполучені Штати й Іран продовжили непрямі переговори у Женеві.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Представники Вашингтона й Тегерану відновили непрямі переговори у швейцарській Женеві у спробі досягти компромісної домовленості щодо ядерної програми Ірану та інших питань.

Один з іранських високопосадовців прокоментував Reuters, що Тегеран бачить можливості для домовленості, якщо розділити "ядерні і неядерні питання". Він також сказав, що обговорення "інтенсивні та серйозні".

В МЗС Ірану вкотре заявили, що за Тегераном мають визнати право на мирне використання ядерної програми, і закликали до зняття санкцій.

Перед цим вихідними агентство дізналося, що Іран запропонував певні нові поступки у разі зняття санкцій та визнання за ним права продовжувати збагачення урану.

Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня назвав "проблемою" небажання Ірану обговорювати його програму розробки балістичних ракет, наголошуючи, що вона спрямована передусім проти США і становить загрозу для безпеки у регіоні.

Нагадаємо, протягом лютого США наростили військову присутність на Близькому Сході і мають різні сценарії дій. У ЗМІ неофіційно з’являлась інформація про те, що військові приготування до великої операції вже завершені, проте президент Дональд Трамп ще не ухвалив рішення про війну.

На тлі цих подій деякі країни скоротили дипломатичну та військову присутність у регіоні та закликали своїх громадян виїздити звідти. Зокрема, США відкликали другорядних співробітників з посольства у Лівані. Норвегія відкликала частину своїх військових в Іраку.