США и Иран продолжили непрямые переговоры в Женеве

Соединенные Штаты и Иран продолжили непрямые переговоры в Женеве.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Представители Вашингтона и Тегерана возобновили непрямые переговоры в швейцарской Женеве в попытке достичь компромиссной договоренности по ядерной программе Ирана и другим вопросам.

Один из иранских чиновников прокомментировал Reuters, что Тегеран видит возможности для договоренности, если разделить "ядерные и неядерные вопросы". Он также сказал, что обсуждения "интенсивные и серьезные".

В МИД Ирана в очередной раз заявили, что за Тегераном должны признать право на мирное использование ядерной программы, и призвали к снятию санкций.

Перед этим на выходных агентство узнало, что Иран предложил определенные новые уступки в случае снятия санкций и признания за ним права продолжать обогащение урана.

Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе назвал "проблемой" нежелание Ирана обсуждать его программу разработки баллистических ракет, подчеркивая, что она направлена прежде всего против США и представляет угрозу для безопасности в регионе.

Напомним, в течение февраля США нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке и имеют различные сценарии действий. В СМИ появлялась неофициальная информация о том, что военные приготовления к крупной операции уже завершены, однако президент Дональд Трамп еще не принял решение о войне.

На фоне этих событий некоторые страны сократили дипломатическое и военное присутствие в регионе и призвали своих граждан выезжать оттуда. В частности, США отозвали второстепенных сотрудников из посольства в Ливане. Норвегия отозвала часть своих военных в Ираке.