Глава Еврокомиссии пригрозила полностью остановить безвизовый режим для Грузии

Президент Европейской комиссии в письме к оппозиционным политикам Грузии предупредила, что ЕС может рассмотреть отмену безвиза для всего населения страны, если тамошняя власть не изменит свой курс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинское оппозиционное медиа SOVA News.

Оппозиционные политики Грузии направили главе Еврокомиссии письмо в сентябре прошлого года, где выразили обеспокоенность политической ситуацией в их стране.

В ответ фон дер Ляйен упомянула выводы Комиссии о том, что Грузия потерпела неудачу в плане государственного управления, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Она также напомнила, что, согласно предложению Европейской комиссии, Совет Евросоюза частично приостановил действие упрощенного визового режима с Грузией. Ограничения касались владельцев дипломатических и служебных паспортов.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС продолжает переговоры о дальнейших мерах в отношении Грузии, в частности об отмене безвизового режима для всех ее граждан.

"Хотя консенсус по санкциям между государствами-членами еще не достигнут, переговоры по вопросу о санкциях в отношении лиц, ответственных за отступление от демократии и нарушение прав человека, продолжаются", – написала фон дер Ляйен.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Грузию критикуют больше всего. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

Сообщалось, что в Грузии решили со 2 марта 2026 года ликвидировать Антикоррупционное бюро, которое было создано в 2022 году по рекомендации Евросоюза, а также Службу защиты персональных данных.

В 2024 году в стране прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии Грузии, а также Европарламент.