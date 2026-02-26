Франция заблокирует доступ к 35 российским сайтам и каналам

Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) объявило о решении заблокировать доступ к 35 веб-сайтам российских СМИ и теле– и радиостанциям через стриминговые платформы в соответствии с санкциями ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Среди веб-сайтов, попавших под санкции – sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press и strategic-culture.su.

"После официального уведомления, направленного поставщикам услуг, ARCOM теперь обращается к интернет-провайдерам, поставщикам услуг по обработке доменных имен и поисковым системам с просьбой заблокировать и удалить из списка 35 официальных веб-сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции", – говорится в заявлении ведомства.

ARCOM также обратился к поисковым системам с просьбой заблокировать страницы, принадлежащие четырем стриминговым платформам, которые предоставляют доступ к подсанкционным российским телевизионным и радиосервисам.

Отмечается, что с 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию российских каналов "НТВ-Мир", "Россия 1", "Первый канал". В марте 2022 года ARCOM также прекратил трансляцию канала RT France, франкоязычной версии российского медиа RT.

Напомним, Европейский парламент изучает возможность запрета доступа к российским пропагандистским веб-сайтам из своей ИТ-инфраструктуры.

Между тем в Латвии главного редактора пропагандистского Sputnik приговорили к 2 годам тюрьмы за нарушение санкций.

А страны "Группы семи" заверили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через своего пропагандистского вещателя RT.