В МЗС України прокоментували критику нагороди, яку обрали для глави МЗС Німеччини

В МЗС України не погодилися з інтерпретацією у ЗМІ як "другосортної" нагороди, яку Україна обрала для міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар опублікував речник МЗС Георгій Тихий після публікації агентства dpa про нагородження Вадефуля.

У новині dpa висловили подив, чому для Йоганна Вадефуля обрали як нагороду орден "За заслуги" II ступеня – зауваживши, що міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу у 2024 році вручили орден І ступеня.

Речник МЗС України висловив жаль у зв’язку з тим, що перед публікацією агентство не звернулось до МЗС за коментарем, щоб уникнути непорозумінь.

"Порівнювати двох німецьких політиків, які отримали державні нагороди у різний час та після різних періодів на службі – неправильно саме по собі. Якщо вдаватися до порівнянь, доцільніше подивитися, як нагороджували інших європейських очільників МЗС та державних діячів за останні шість місяців", – зазначив Тихий.

Він нагадав, що за цей період орден "За заслуги" ІІ ступеня отримали очільниця МЗС Латвії Байба Браже, очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде та Хорватії Гордан Грлич Радман, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, міністр фінансів Данії Ніколай Ваммен, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Ми глибоко вдячні міністру закордонних справ ФРН Йоганну Вадефулю за його виняткову особисту роль у підтримці України та збереженні миру у Європі. Ця нагорода слугує саме для визнання цієї ролі", – зазначив речник.

Колишньому премʼєр-міністру Молдови Доріну Речану вручили Орден князя Ярослава Мудрого I ступеня. Таку ж нагороду вручили президенту Фінляндії Александру Стуббу.