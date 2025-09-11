Зеленський вручив орден президенту Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський вручив орден Ярослава Мудрого президенту Фінляндії Александру Стуббу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента України.

Під час візиту Стубба до Києва 11 вересня Зеленський відзначив президента Фінляндії орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Александер Стубб зазначив, що сприймає її "не як особисту нагороду, а як нагороду фінському народові за підтримку України".

Указ про нагородження Стубба був підписаний ще у День незалежності України, тоді ж державні нагороди України присвоїли багатьом іншим західним топпосадовцям.

Президент Фінляндії Александр Стубб 11 вересня прибув з візитом до України.

Разом із Зеленським вони вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць.

Президент України розповів, що вони обговорювали вчорашню провокацію Росії проти Польщі, посилення санкцій проти РФ та широке коло інших питань.

Александр Стубб активно залучений до дипломатичної роботи щодо західних "гарантій безпеки" для України та відіграє значну роль у спробах доносити аргументи України і Європи до президента США Дональда Трампа – у тому числі завдяки грі в гольф.

Cтубб був серед європейських лідерів, які відвідали Вашингтон разом з Володимиром Зеленським 18 серпня, після того, як Трамп зустрівся на Алясці з господарем Кремля.

Він висловлював сподівання, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.