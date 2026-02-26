В МИД Украины прокомментировали критику награды, которую выбрали для главы МИД Германии

В МИД Украины не согласились с интерпретацией в СМИ как "второсортной" награды, которую Украина выбрала для министра иностранных дел Германии Йоганна Вадефуля.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий опубликовал спикер МИД Георгий Тихий после публикации агентства dpa о награждении Вадефуля.

В новости dpa выразили удивление, почему для Йоганна Вадефуля выбрали в качестве награды орден "За заслуги" II степени, отметив, что министру обороны Германии Борису Писториусу в 2024 году вручили орден I степени.

Спикер МИД Украины выразил сожаление в связи с тем, что перед публикацией агентство не обратилось в МИД за комментарием, чтобы избежать недоразумений.

"Сравнивать двух немецких политиков, которые получили государственные награды в разное время и после разных периодов на службе – неправильно само по себе. Если прибегать к сравнениям, целесообразнее посмотреть, как награждали других европейских руководителей МИД и государственных деятелей за последние шесть месяцев", – отметил Тихий.

Он напомнил, что за этот период орден "За заслуги" II степени получили глава МИД Латвии Байба Браже, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде и Хорватии Гордан Грлич Радман, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, министр финансов Дании Николай Ваммен, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы глубоко благодарны министру иностранных дел ФРГ Йоганну Вадефулю за его исключительную личную роль в поддержке Украины и сохранении мира в Европе. Эта награда служит именно для признания этой роли", – отметил спикер.

Бывшему премьер-министру Молдовы Дорину Речану вручили Орден князя Ярослава Мудрого I степени. Такую же награду вручили президенту Финляндии Александру Стуббу.