Короля Норвегії виписали з лікарні

Короля Норвегії Гаральда V у четвер, 26 лютого, виписали з лікарні на іспанському острові Тенерифе, куди він раніше потрапив через інфекцію та зневоднення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву королівського палацу Норвегії.

Згідно із заявою, король Гаральд добре відреагував на лікування і швидко одужав. Сьогодні його виписали з лікарні.

Королівське подружжя продовжує приватний відпочинок на Тенерифе. Наразі не прийнято рішення щодо дати повернення додому.

Лікар короля залишиться на Тенерифе на кілька днів, щоб стежити за розвитком подій.

Гаральд, найстаріший монарх Європи, є церемоніальним главою держави Норвегії з 1991 року.

Його госпіталізували 24 лютого з інфекцією та зневодненням.

Нагадаємо, у березні 2024 року Гаральда госпіталізували з інфекцією, яку він підхопив під час перебування на відпочинку у Малайзії. Згодом королю довелося встановити кардіостимулятор.

Раніше Гаральд казав, що не планує зрікатися престолу до кінця життя.