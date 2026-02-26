Король Норвегии выписан из больницы

Король Норвегии Харальд V в четверг, 26 февраля, был выписан из больницы на испанском острове Тенерифе, куда он ранее попал из-за инфекции и обезвоживания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление королевского дворца Норвегии.

Согласно заявлению, король Харальд хорошо отреагировал на лечение и быстро поправился. Сегодня его выписали из больницы.

Королевская чета продолжает частный отдых на Тенерифе. На данный момент не принято решение о дате возвращения домой.

Врач короля останется на Тенерифе на несколько дней, чтобы следить за развитием событий.

Гаральд, старейший монарх Европы, является церемониальным главой государства Норвегии с 1991 года.

Его госпитализировали 24 февраля с инфекцией и обезвоживанием.

Напомним, в марте 2024 года Гаральда госпитализировали с инфекцией, которую он подхватил во время отдыха в Малайзии. Впоследствии королю пришлось установить кардиостимулятор.

Ранее Гаральд говорил, что не планирует отрекаться от престола до конца жизни.