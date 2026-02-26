Спецслужба Латвії передала до прокуратури справу про прославлення воєнних злочинів РФ

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії передала до прокуратури для кримінального переслідування справу про публічне прославлення та виправдання воєнних злочинів, скоєних Росією, а також за розпалювання національної та етнічної ворожнечі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Кримінальну справу було порушено 30 жовтня минулого року за підозрою у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, проти миру та воєнних злочинів.

У ході розслідування СДБ встановила, що підозрюваний розмістив у Telegram та на інших платформах кілька дописів, що виправдовують воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.

Він також поширював різні ненависницькі повідомлення щодо латишів та українців.

7 грудня минулого року СДБ провела процесуальні дії на двох об'єктах у Ризі та Огрі, де було вилучено кілька носіїв інформації для подальшої експертизи. Підозрюваний був узятий під варту.

Нагадаємо, прокуратура Латвії висунула звинувачення прокремлівській активістці Поліні Камльовій з Резекне в тому, що вона переказала близько 43 євро за придбання пристрою для придушення дронів, щоб передати його російським військовим.

А в Естонії засудили одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду.