Спецслужба Латвии передала в прокуратуру дело об оправдании военных преступлений РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии передала в прокуратуру для уголовного преследования дело об публичном оправдании военных преступлений, совершенных Россией, а также о разжигании национальной и этнической вражды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Уголовное дело было возбуждено 30 октября прошлого года по подозрению в оправдании геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый разместил в Telegram и на других платформах несколько сообщений, оправдывающих военные преступления, совершенные Россией в Украине.

Он также распространял различные ненавистнические сообщения в отношении латышей и украинцев.

7 декабря прошлого года СГБ провела процессуальные действия на двух объектах в Риге и Огре, где было изъято несколько носителей информации для дальнейшей экспертизы. Подозреваемый был взят под стражу.

Напомним, прокуратура Латвии выдвинула обвинение прокремлевской активистке Полине Камлёвой из Резекне в том, что она перевела около 43 евро за приобретение устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным.

А в Эстонии приговорили одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.