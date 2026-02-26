Уряд Британії розпочинає консультації щодо заборони соцмереж для дітей

Міністерка технологій Великої Британії Ліз Кендалл ініціює урядові консультації наступного тижня, на яких розглянуть законопроєкт про заборону соцмереж до 16 років, а також альтернативні ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Міністерка технологій згодом опублікує умови консультацій, в рамках яких, як очікується, будуть розглянуті такі варіанти, як вікове обмеження та обмеження на нескінченне прокручування соцмереж.

"Батьки глибоко стурбовані впливом соціальних мереж на своїх дітей, і ми сповнені рішучості виправити це. Наші швидкі консультації розглянуть усе: від вікових обмежень та безпечніших конструктивних особливостей до заборони соціальних мереж", – заявив речник уряду.

Джерела в уряді кажуть, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосить про свою підтримку заборони соцмереж для дітей влітку.

Нагадаємо, у лютому прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

Зазначимо, що діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

А в німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.

Нещодавно таке рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.