Правительство Великобритании начинает консультации по запрету соцсетей для детей

Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл инициирует правительственные консультации на следующей неделе, на которых рассмотрят законопроект о запрете соцсетей до 16 лет, а также альтернативные инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Министр технологий впоследствии опубликует условия консультаций, в рамках которых, как ожидается, будут рассмотрены такие варианты, как возрастные ограничения и ограничения на бесконечное прокручивание соцсетей.

"Родители глубоко обеспокоены влиянием социальных сетей на своих детей, и мы полны решимости исправить это. Наши быстрые консультации рассмотрят все: от возрастных ограничений и более безопасных конструктивных особенностей до запрета социальных сетей", – заявил представитель правительства.

Источники в правительстве говорят, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о своей поддержке запрета соцсетей для детей летом.

Напомним, в феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

Отметим, что деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после множества сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

А в немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет.

Недавно такое решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.