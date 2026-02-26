Оман анонсував нові переговори США та Ірану

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді повідомив, що наступний раунд переговорів між США та Іраном на технічному рівні відбудеться наступного тижня у Відні.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав у X.

Аль-Бусаїді заявив, що під час переговорів між США та Іраном, які відбулися у Женеві 26 лютого, сторони досягли "значного прогресу".

Тепер, за його словами, представники двох країн проведуть консультації зі своїми урядами, після чого відновлять обговорення на технічному рівні.

Зазначимо, що черговий раунд переговорів між Тегераном і Вашингтоном стосувався іранської ядерної програми. Агенція Reuters днями повідомляла, що Іран заявив про готовність піти на поступки щодо своєї ядерної програми на переговорах зі США в обмін на скасування санкцій та збереження можливості збагачення урану. Серед іншого, Тегеран пропонує американським компаніям можливість участі у своїй нафтогазовій промисловості в ролі підрядників.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку президент Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.