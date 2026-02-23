ЗМІ: Іран готовий іти на поступки, щоб уникнути атаки США

Іран заявив про готовність піти на поступки щодо своєї ядерної програми на переговорах зі США в обмін на скасування санкцій та збереження можливості збагачення урану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Reuters з посиланням на іранських дипломатів.

Один іранський посадовець заявив, що Тегеран серйозно розглядає можливість відправлення половини своїх запасів збагачення урану за кордон та участі у створенні регіонального консорціуму зі збагачення.

Крім того, країна пропонує американським компаніям можливість участі у нафтогазовій промисловості Ірану в ролі підрядників.

В обмін США мають визнати його право на мирне збагачення урану, а також скасувати економічні санкції.

Серед вимог Вашингтона – обмеження кількості балістичних ракет далекого радіуса дії та припинення підтримки регіональних проксі-груп. Іран категорично відмовився обговорювати свою ракетну програму на переговорах.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що очікує зустрітися зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Женеві в четвер для досягнення дипломатичного врегулювання.

У неділю, 22 лютого, повідомляли, що США готові провести черговий раунд переговорів з Іраном у п'ятницю в Женеві, якщо протягом найближчих 48 годин отримають детальну пропозицію від Тегерана щодо ядерної угоди.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку президент Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.