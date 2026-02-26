Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди сообщил, что следующий раунд переговоров между США и Ираном на техническом уровне состоится на следующей неделе в Вене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал в X.

Аль-Бусаиди заявил, что во время переговоров между США и Ираном, которые состоялись в Женеве 26 февраля, стороны достигли "значительного прогресса".

Теперь, по его словам, представители двух стран проведут консультации со своими правительствами, после чего возобновят обсуждение на техническом уровне.

Отметим, что очередной раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном касался иранской ядерной программы. Агентство Reuters на днях сообщало, что Иран заявил о готовности пойти на уступки по своей ядерной программе на переговорах с США в обмен на отмену санкций и сохранение возможности обогащения урана. Среди прочего, Тегеран предлагает американским компаниям возможность участия в своей нефтегазовой промышленности в качестве подрядчиков.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую президент Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

20 февраля Дональд Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.