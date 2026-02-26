Умеров подвел итоги встреч с представителями Трампа

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности и глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече с представителями американского президента обсуждали подготовку к трехсторонним переговорам и вопросы послевоенного восстановления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Умеров написал в Telegram.

По словам Умерова, переговоры в Женеве 26 февраля проходили в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием Швейцарии.

"Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", – написал чиновник.

Во время встречи стороны также обсудили экономический блок и долгосрочные механизмы поддержки Украины. Команды договорились более детально продолжить работу над документом о восстановлении, в частности о будущем восстановлении и инвестиционном плане.

По итогам встреч Умеров вместе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и представителями американской стороны Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером провели совместную беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После нее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 17-18 февраля в Женеве. Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в переговорную делегацию, сообщил, что речь шла о возможных параметрах завершения войны.