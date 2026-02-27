В Еврокомиссии подумают, как внедрить в работу ИИ

Еврокомиссар по вопросам государственного управления Петр Серафин получил задание провести "масштабный пересмотр", направленный на модернизацию работы служб Еврокомиссии, что может привести к кардинальным изменениям в бюрократической системе.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Пересмотр, который проведет Серафин, включает 15 направлений работы, одно из которых посвящено инновациям и искусственному интеллекту.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Изабель Отеро Бардерас сообщила изданию, что цель процесса заключается во "внедрении инноваций и позиционировании искусственного интеллекта как ключевого фактора модернизации нашей работы".

"На этом этапе мы не можем предсказать рекомендации рабочих направлений", – сказала она, добавив, что комиссия "должна воспользоваться возможностями, которые может предоставить искусственный интеллект", в частности для повышения эффективности.

Напомним, Германия стремится привлечь ИИ в борьбе с организованной преступностью.

А вот Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на рабочих устройствах чиновников из-за проблем с кибербезопасностью и защитой данных.