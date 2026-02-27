Китай призупинив дію певних мит на канадські товари

У п'ятницю, 27 лютого, Китай заявив, що призупинить дію деяких мит на канадські сільськогосподарські продукти, введених під час торговельної суперечки між Пекіном і Оттавою.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністерство фінансів Китаю заявило, що країна призупинить дію 100% мит на імпорт канадського ріпакового шроту (залишковий продукт переробки насіння ріпаку у процесі виробництва ріпакової олії) та гороху.

Окрім цього, Китай скасує 25% мита на імпорт лобстерів і крабів з 1 березня до кінця 2026 року.

Нагадаємо, під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що зв’язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами.

16 січня країни підписали торговельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році. В обмін на це Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що введе 100-відсотковий митний тариф на всі канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Нова ціль агресії Трампа: як Канада готується до протистояння зі Сполученими Штатами.