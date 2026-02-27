Китай приостановил действие определенных пошлин на канадские товары

В пятницу, 27 февраля, Китай заявил, что приостановит действие некоторых пошлин на канадские сельскохозяйственные продукты, введенных во время торгового спора между Пекином и Оттавой.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министерство финансов Китая заявило, что страна приостановит действие 100% пошлин на импорт канадского рапсового шрота (остаточный продукт переработки семян рапса в процессе производства рапсового масла) и гороха.

Кроме этого, Китай отменит 25% пошлины на импорт лобстеров и крабов с 1 марта до конца 2026 года.

Напомним, во время визита в Пекин премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что связи его страны с Китаем стали более предсказуемыми, чем с Соединенными Штатами.

16 января страны подписали торговое соглашение, согласно которому Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100-процентный таможенный тариф на все канадские импортные товары за торговое соглашение с Китаем.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Новая цель агрессии Трампа: как Канада готовится к противостоянию с Соединенными Штатами.