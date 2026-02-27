У Лондоні чоловік обмалював пам’ятник Черчиллю пропалестинськими написами

В Лондоні пам’ятник Вінстону Черчиллю на Парламентській площі у Вестмінстері обмалювали вночі написами "Сіоністський воєнний злочинець" та іншими графіті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На пам'ятнику також були написи "Зупиніть геноцид" і "Вільна Палестина", "Ніколи більше зараз" і "Глобалізуйте інтифаду".

Співробітники столичної поліції були викликані на місце події в п'ятницю вранці, незабаром після 4 години. Статуя була оточена і вранці її чистили.

PA

За підозрою у вчиненні правопорушення був затриманий 38-річний чоловік.

Статуя колишнього прем'єр-міністра неодноразово піддавалася вандалізму протягом багатьох років, в тому числі під час демонстрацій.

Повідомляли, що у сербському місті Новий Сад невідомі 24 лютого облили чорною фарбою пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку, а також збили літери його прізвища.

Згодом у тому ж місті з'явилися графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка.