В Лондоне памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Вестминстере был ночью обрисован надписями "Сионистский военный преступник" и другими граффити.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На памятнике также были надписи "Остановите геноцид" и "Свободная Палестина", "Никогда больше сейчас" и "Глобализируйте интифаду".

Сотрудники столичной полиции были вызваны на место происшествия в пятницу утром, вскоре после 4 часов. Статуя была оцеплена и утром ее чистили.

PA

По подозрению в совершении правонарушения был задержан 38-летний мужчина.

Статуя бывшего премьер-министра неоднократно подвергалась вандализму в течение многих лет, в том числе во время демонстраций.

Сообщалось, что в сербском городе Новый Сад неизвестные 24 февраля облили черной краской памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также сбили буквы его фамилии.

Впоследствии в том же городе появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко.