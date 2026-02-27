Бабіш підтвердив, що Чехія не збирається підвищувати оборонні видатки

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-інтерв’ю новинному порталу Denik.cz.

Бабіш ще перед минулорічними виборами заявляв, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною.

Відповідаючи у четвер на запитання під час онлайн-інтерв’ю, чи рухається уряд до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП, визначеної НАТО, Бабіш сказав: "Безперечно ні".

"Наш пріоритет – здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям", – наводить слова Бабіша Reuters.

Бабіш переміг на минулорічних виборах, пообіцявши зосередитися на підвищенні рівня життя людей шляхом зростання заробітних плат, зниження деяких податків і запровадження нових соціальних виплат.

Новий урядовий проєкт бюджету на 2026 рік передбачає скорочення витрат на оборону до 2,1% ВВП порівняно з планом попереднього правоцентристського кабінету на рівні 2,35%. Міністр оборони Яромір Зуна заявив у середу, що це не зашкодить проєктам модернізації армії.

Попередній уряд прагнув поступово підвищити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року. Колишній прем’єр-міністр Петр Фіала, реагуючи в четвер на коментарі Бабіша, заявив, що безпека має бути одним із пріоритетів уряду.

Новий уряд продовжив чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів великого калібру для України.

Водночас він припинив виділення власних бюджетних коштів на цю програму.

У січні спікер Палати депутатів заявив, що уряд Чехії не збільшуватиме видатки на оборону в державному бюджеті попри обіцянки попереднього уряду.