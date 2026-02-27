СМИ: Бабиш общался с послом США по поводу оборонных расходов

Премьер-министр Андрей Бабиш в последние дни провел переговоры с американским послом в Праге Николасом Мерриком по оборонным расходам.

Об этом стало известно Deník, пишет "Европейская правда".

По данным издания, посол США предложил Бабишу, чтобы Чехия могла выполнить свое обязательство тратить 2% валового внутреннего продукта на оборону, сделав вклад в фонд НАТО для закупки оружия для Украины.

В то же время как утверждает издание, Бабиш отвергает эту идею и пытается добиться годовой отсрочки.

Также писали, что Бабиш заявил, что Чехия не движется к достижению высших уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Бабиш еще перед прошлогодними выборами заявлял, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта нереалистична.