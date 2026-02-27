Фон дер Ляєн оголосила про "тимчасовий" вступ в силу угоди ЄС з Меркосур

Європейська комісія переходить до застосування угоди про вільну торгівлю з державами Меркосур після її ратифікації Уругваєм та Аргентиною 26 лютого, незважаючи на те, що вона досі не ратифікована Європейським парламентом.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на позачерговому пресбрифінгу у п’ятницю, 27 лютого.

Президентка Єврокомісії оголосила про старт застосування угоди про вільну торгівлю між ЄС та Меркосур.

"Учора Уругвай та Аргентина стали першими країнами, які ратифікували угоду між ЄС та Меркосур. Очікується, що Бразилія та Парагвай наслідують їхній приклад найближчим часом", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що ці дії "демонструють довіру та прагнення наших партнерів розвивати наші відносини та забезпечити роботу цієї знакової угоди".

"У січні Європейська рада уповноважила Комісію розпочати тимчасове застосування угоди з моменту першої ратифікації однією з країн Меркосур… На цій основі Комісія тепер перейде до тимчасового застосування (угоди з Меркосур. – "ЄП")", – заявила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що, відповідно до договорів ЄС, угода про вільну торгівлю між ЄС та Меркосур "може бути повністю укладена лише після того, як Європейський парламент надасть свою згоду".

"Угода з Меркосур створює ринок для 720 мільйонів людей. Вона відкриває незліченні можливості та скасовує мільярдні мита. Вона дозволяє нашому малому та середньому бізнесу отримати доступ до ринків і масштабів, про які раніше можна було лише мріяти. Це також дає Європі стратегічну перевагу першопрохідця у світі гострої конкуренції та короткострокових перспектив", – роз’яснила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку Меркосур після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з Меркосур спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

