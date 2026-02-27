У столиці Литви представили "українську карту" для проїзду містом

З 1 вересня 2026 року безкоштовний громадський транспорт у литовському Вільнюсі для українських біженців буде доступний лише за наявності персоналізованої "української карти".

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Карту почнуть видавати з 1 березня 2026 року. Перехідний період триватиме до 31 серпня 2026 року, протягом якого безкоштовний проїзд можна буде отримати незалежно від наявності картки.

З 1 вересня картка буде обов'язковою для безкоштовного проїзду. Ціна картки становить 1,50 євро.

"Ми розуміємо, що в умовах війни найбільші потреби людей – безпека та інтеграція в повсякденне життя. Це наш спосіб допомогти та забезпечити, щоб пересування по Вільнюсу було легким і доступним для всіх", – зазначила директорка JUDU (МП "Послуги сполучення") Лорета Левуліте-Сташкевічене.

У січні Литва оголосила про передачу генераторів на суму понад 2 мільйони євро до Дня Соборності України.

Писали, що з 9 лютого, у Литві теоретичний іспит з водіння також можна буде складати українською мовою.