В столице Литвы представили "украинскую карту" для проезда по городу

С 1 сентября 2026 года бесплатный общественный транспорт в литовском Вильнюсе для украинских беженцев будет доступен только при наличии персонализированной "украинской карты".

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Карту начнут выдавать с 1 марта 2026 года. Переходный период продлится до 31 августа 2026 года, в течение которого бесплатный проезд можно будет получить независимо от наличия карты.

С 1 сентября карта будет обязательной для бесплатного проезда. Цена карты составляет 1,50 евро.

"Мы понимаем, что в условиях войны самые большие потребности людей – безопасность и интеграция в повседневную жизнь. Это наш способ помочь и обеспечить, чтобы передвижение по Вильнюсу было легким и доступным для всех", – отметила директор JUDU (МП "Услуги сообщения") Лорета Левулите-Сташкевичене.

В январе Литва объявила о передаче генераторов на сумму более 2 миллионов евро ко Дню Соборности Украины.

Писали, что с 9 февраля в Литве теоретический экзамен по вождению также можно будет сдавать на украинском языке.