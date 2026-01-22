Укр Рус Eng

Литва передасть Україні генератори на 2 мільйони євро

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 16:09 — Ольга Ковальчук

Литва оголосила про передачу генераторів на суму понад 2 мільйони євро до Дня Соборності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у X.

Будріс привітав українців з Днем Соборності й додав, що Литва допоможе Україні пройти через складну зиму.

"У цей День Соборності ми надсилаємо вам тепло з Литви. Уряд Литви щойно прийняв рішення надіслати вам велику кількість генераторів на суму понад 2 мільйони євро. Ми хочемо допомогти вам пережити цю сувору зиму", – написав міністр.

Раніше писали, що Польща передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.

Тим часом Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні, Данія – додаткові 20 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.

Литва Енергетика
