Литва передасть Україні генератори на 2 мільйони євро

Литва оголосила про передачу генераторів на суму понад 2 мільйони євро до Дня Соборності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у X.

Будріс привітав українців з Днем Соборності й додав, що Литва допоможе Україні пройти через складну зиму.

"У цей День Соборності ми надсилаємо вам тепло з Литви. Уряд Литви щойно прийняв рішення надіслати вам велику кількість генераторів на суму понад 2 мільйони євро. Ми хочемо допомогти вам пережити цю сувору зиму", – написав міністр.

On Ukraine’s Unity Day, we are sending warmth from Lithuania – electricity generators worth more than 2 million euros. #Lithuania stands with #Ukraine. Slava Ukraini! 🇱🇹❤️🇺🇦 pic.twitter.com/XQmDkQOm56 – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 22, 2026

Раніше писали, що Польща передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.

Тим часом Нідерланди терміново виділили додаткові 23 млн євро на енергетичну допомогу Україні, Данія – додаткові 20 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.