У Литві теоретичний екзамен з водіння можна буде складати українською мовою

З понеділка, 9 лютого, у Литві теоретичний іспит з водіння також можна буде складати українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Досі іспити проводилися литовською, польською, англійською, іспанською та французькою мовами.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, рішення про внесення цієї зміни ухвалювали з урахуванням прохань українців.

"Ми отримали безліч прохань від українців складати іспити рідною мовою, тому не могли залишитися байдужими. Більша частина цих людей приїхала до Литви, рятуючись від розв'язаної Росією широкомасштабної війни в Україні, тому, щоб забезпечити їм доступність державних послуг, таким чином ми висловлюємо солідарність з Україною та її громадянами, яким надано статус тимчасового захисту в Литві", – сказав він.

Охочі скласти теоретичний іспит з водіння можуть зареєструватися онлайн.

Загалом у Литві у січні цього року провели 10 823 теоретичних іспити. 9 926 осіб складали іспит литовською мовою, 815 – англійською, 68 – польською, 6 – французькою і 8 – іспанською.

Нагадаємо, у грудні уряд Грузії продовжив до 1 квітня 2026 року безкоштовне користування низкою медичних послуг для громадян України, які прибули до країни через бойові дії.

Перед тим Вільнюська міськрада схвалила продовження безоплатного проїзду в міському транспорті для біженців з України.