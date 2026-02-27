Єврокомісія "вітає" ідею Орбана про місію для перевірки стану нафтопроводу "Дружба"
Європейська комісія вважає позитивним кроком бажання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити моніторингову місію в Україну для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" і готовність прийняти її висновки.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Єврокомісія вітає бажання Орбана надіслати місію для перевірки нафтопроводу "Дружба".
"Ми вітаємо готовність прем'єр-міністра Орбана до проведення такої місії та прийняття її висновків. Це позитивний крок", – заявила Ітконен.
Вона додала, що "тепер нам потрібно зробити наступні кроки, щоб побачити, як і в якій формі відбуватиметься ця місія зі встановлення фактів".
"Наразі ми перебуваємо в контакті з українською владою з цього питання і продовжуємо працювати з нашими державами-членами для забезпечення безпеки постачання. Водночас ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов'язань, взятих на засіданні Європейської ради", – додала речниця.
Ітконен нагадала, що "саме російська атака на нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба" 27 січня спричинила пошкодження, що призвело до переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини, і ми рішуче засуджуємо ці російські атаки на українську та європейську енергетичну безпеку".
Як повідомляла "Європейська правда". прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову зі словацьким колегою та оголосив, що дві країни створять слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба".
Видання Politico повідомило 27 лютого, що у Віктора Орбана може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро, окрім відновлення роботи "Дружби".
Напередодні у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад у своїй блокаді кредиту.
26 лютого Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.