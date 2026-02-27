Еврокомиссия "приветствует" идею Орбана о миссии для проверки состояния нефтепровода "Дружба"

Европейская комиссия считает положительным шагом желание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направить мониторинговую миссию в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба" и готовность принять ее выводы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Еврокомиссия приветствует желание Орбана прислать миссию для проверки нефтепровода "Дружба".

"Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана к проведению такой миссии и принятию ее выводов. Это позитивный шаг", – заявила Итконен.

Она добавила, что "теперь нам нужно сделать следующие шаги, чтобы увидеть, как и в какой форме будет происходить эта миссия по установлению фактов".

"Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжаем работать с нашими государствами-членами для обеспечения безопасности поставок. В то же время мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут придерживаться своих обязательств, взятых на заседании Европейского совета", – добавила пресс-секретарь.

Итконен напомнила, что "именно российская атака на нефтеперекачивающую станцию трубопровода „Дружба" 27 января вызвала повреждения, что привело к прерыванию поставок нефти в Венгрию и Словакию, и мы решительно осуждаем эти российские атаки на украинскую и европейскую энергетическую безопасность".

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор со словацким коллегой и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".

Издание Politico сообщило 27 февраля, что у Виктора Орбана может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро, кроме восстановления работы "Дружбы".

Накануне в письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад в своей блокаде кредита.

26 февраля Орбан написал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.