Орбан і Фіцо створять слідчу комісію щодо "Дружби" і просять Зеленського її пустити 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю провів телефонну розмову зі словацьким колегою Робертом Фіцо і оголосив, що дві країни створять слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба".

Про це Орбан розповів у відео на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Угорський прем’єр сказав, що Володимир Зеленський і його команда стверджують, нібито відновлення роботи нафтопроводу неможливе через технічні перешкоди, а це загрожує енергетичній безпеці як Угорщини, так і Словаччини.

"Наскільки відомо Словаччині та Угорщині, це не відповідає дійсності, технічних перешкод немає, трубопровід закрили виключно з політичних міркувань. Тому я домовився з Робертом Фіцо, що ми створимо спільну слідчу комісію. Завданням цієї слідчої комісії буде виїхати на місце і на власні очі переконатися в реальності ситуації", – оголосив Віктор Орбан.

Він закликав Володимира Зеленського дозволити цій слідчій комісії в'їхати на територію України і забезпечити необхідні умови для її роботи.

Видання Politico повідомило 27 лютого, що у Віктора Орбана може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро, окрім відновлення роботи "Дружби".

Напередодні у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад у своїй блокаді кредиту.

26 лютого Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.