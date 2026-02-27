Кос рассказала, кто в ЕС примет решение по схеме быстрого вступления Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос рассказала, что решение о возможном быстром вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

На вопрос, будет ли предусматривать новый подход к расширению так называемое экспресс-вступление, Кос ответила: "Я не знаю, будет ли идти речь об экспресс-вступлении. Это мы должны согласовать со странами-членами".

"Но я точно знаю – и это будет в позиции Еврокомиссии, – что полноправное членство будет возможно только при проведении полномасштабных реформ, которые Украина должна осуществить", – подчеркнула еврокомиссар.

По словам Кос, поэтому она не может назвать конкретную дату присоединения Украины к ЕС.

"Хотя я считаю, что это должно произойти как можно быстрее после выполнения Украиной критериев", – добавила она.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве заявила, что ЕС не может предоставить Украине четкую дату ее членства.

24 февраля президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия не смогла блокировать ее членство.

В декабре 2025 года Украина и ЕС запустили содержательные переговоры о вступлении в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Смотрите интервью Марты Кос на канале "Европейской правды" или позже читайте текстовую версию на сайте.