Розвідка Естонії розповіла про безпрецедентно небезпечну ситуацію на полі бою в Україні

Розвідцентр Сил оборони Естонії розповів, що через масове використання дронів ситуація в прифронтових районах в Україні стала безпрецедентно "прозорою", а саме поле бою – небезпечнішим, ніж будь-коли раніше.

Зведення естонської розвідки наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Естонська розвідка у своєму зведенні проаналізувала зміни у перебігу бойових дій за чотири роки російського повномасштабного вторгнення.

"На полі бою зараз домінують дрони різних типів, воно стало безпрецедентно "прозорим" і більш небезпечним, ніж будь-коли раніше. Прориви змінилися тактикою просочування, ділянки фронту намагаються відрізати від логістичної підтримки і роздрібнити, а за допомогою високоточних ударів на великі відстані – послабити волю і здатність противника продовжувати війну", – йдеться в огляді.

За даними розвідки, цього тижня загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася: за добу відбувалося в середньому 170 бойових зіткнень.

Розвідцентр зазначив, що за останній тиждень українські підрозділи продовжували активну оборону і контратаки, в результаті яких їм вдалося відтіснити російські війська на Куп'янському, Новопавлівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, а також у західній частині Запорізької області.

"За різними оцінками, в лютому українські підрозділи звільнили від 200 до 400 квадратних кілометрів території України і продовжують давати відсіч агресору", – додали в розвідцентрі.

У воєнному плані, за оцінкою розвідцентру, успіхи Росії були обмеженими, а за деякими показниками становище РФ на початку п'ятого року повномасштабної війни навіть гірше, ніж до 2022 року.

"На цей час Російській Федерації вдалося окупувати 20% території України, при цьому протягом 2025 року було захоплено менше одного відсотка територій. Росія втратила у війні від 1,2 до 1,3 мільйона військовослужбовців. Протягом 2025 року, коли в умовах дронової війни в атаках стала домінувати піхота, Росія втрачала в середньому 90 осіб на кожен захоплений квадратний кілометр", – зазначив розвідцентр.

