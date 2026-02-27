Разведка Эстонии рассказала о беспрецедентно опасной ситуации на поле боя в Украине

Разведцентр Сил обороны Эстонии рассказал, что из-за массового использования дронов ситуация в прифронтовых районах в Украине стала беспрецедентно "прозрачной", а само поле боя – более опасным, чем когда-либо ранее.

Сводка эстонской разведки приводится ERR, сообщает "Европейская правда".

Эстонская разведка в своем сводке проанализировала изменения в ходе боевых действий за четыре года российского полномасштабного вторжения.

"На поле боя сейчас доминируют дроны различных типов, оно стало беспрецедентно "прозрачным" и более опасным, чем когда-либо ранее. Прорывы сменились тактикой просачивания, участки фронта пытаются отрезать от логистической поддержки и раздробить, а с помощью высокоточных ударов на большие расстояния – ослабить волю и способность противника продолжать войну", – говорится в обзоре.

По данным разведки, на этой неделе общая интенсивность боевых действий несколько снизилась: за сутки происходило в среднем 170 боевых столкновений.

Разведцентр отметил, что за последнюю неделю украинские подразделения продолжали активную оборону и контратаки, в результате которых им удалось оттеснить российские войска на Купянском, Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, а также в западной части Запорожской области.

"По разным оценкам, в феврале украинские подразделения освободили от 200 до 400 квадратных километров территории Украины и продолжают давать отпор агрессору", – добавили в разведцентре.

В военном плане, по оценке разведцентра, успехи России были ограниченными, а по некоторым показателям положение РФ в начале пятого года полномасштабной войны даже хуже, чем до 2022 года.

"На данный момент Российской Федерации удалось оккупировать 20% территории Украины, при этом в течение 2025 года было захвачено менее одного процента территорий. Россия потеряла в войне от 1,2 до 1,3 миллиона военнослужащих. В течение 2025 года, когда в условиях дронной войны в атаках стала доминировать пехота, Россия теряла в среднем 90 человек на каждый захваченный квадратный километр", – отметил разведцентр.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

Также недавно разведка Эстонии рассказывала о проблемах россиян на фронте из-за отключения Starlink.