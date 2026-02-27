Столиця Латвії готується до можливої повені

Латвійська столиця Рига готується до можливої повені через велику кількість снігу і льоду, які принесли зимові місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Латвійський центр навколишнього середовища, геології та метеорології (LVĢMC) прогнозує, що у вихідні температура повітря підвищиться і стане вище нуля, що означає зростання ризиків повені та паводків.

З цього питання в п'ятницю в Ризькій міськраді відбулося засідання Комісії з цивільних питань.

Комісія проаналізувала актуальний метеорологічний прогноз, оцінила ризики повеней, а також обговорила оперативну готовність залучених служб і установ, стан критичної інфраструктури та доступні ресурси.

У розпорядженні Риги є чотири катери, моторні човни, насосні машини для відкачування води, насоси високого тиску та інша техніка, яка допоможе впоратися з можливими паводками та повенями.

Також у Ризі визначені місця, де людям може знадобитися допомога в разі швидкого підйому рівня води.

"Одночасно ми готові, при необхідності, надати підтримку і сусіднім муніципалітетам, і підтримуємо тісний зв'язок з усіма відповідальними службами, щоб у разі загрози діяти негайно", – заявив голова Ризької думи Вієстурс Клейнбергс.

На початку лютого Іспанію та Португалію накрив потужний шторм "Леонардо", який призвів до загибелі та зникнення людей.

"Леонардо" – останній із низки штормів, від яких цього сезону постраждав Іберійський півострів. Найсильнішим був попередній шторм "Крістін", що спричинив загибель людей і завдав велетенських матеріальних збитків у Португалії – за першими оцінками, на понад 4 млрд євро.