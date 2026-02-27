Столица Латвии готовится к возможному наводнению

Латвийская столица Рига готовится к возможному наводнению из-за большого количества снега и льда, которые принесли зимние месяцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) прогнозирует, что в выходные температура воздуха повысится и станет выше нуля, что означает рост рисков наводнений и паводков.

По этому вопросу в пятницу в Рижском горсовете состоялось заседание Комиссии по гражданским вопросам.

Комиссия проанализировала актуальный метеорологический прогноз, оценила риски наводнений, а также обсудила оперативную готовность привлеченных служб и учреждений, состояние критической инфраструктуры и доступные ресурсы.

В распоряжении Риги есть четыре катера, моторные лодки, насосные машины для откачки воды, насосы высокого давления и другая техника, которая поможет справиться с возможными паводками и наводнениями.

Также в Риге определены места, где людям может понадобиться помощь в случае быстрого подъема уровня воды.

"Одновременно мы готовы, при необходимости, оказать поддержку и соседним муниципалитетам, и поддерживаем тесную связь со всеми ответственными службами, чтобы в случае угрозы действовать немедленно", – заявил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

В начале февраля Испанию и Португалию накрыл мощный шторм "Леонардо", который привел к гибели и исчезновению людей.

"Леонардо" – последний из серии штормов, от которых в этом сезоне пострадал Иберийский полуостров. Самым сильным был предыдущий шторм "Кристин", который привел к гибели людей и нанес огромный материальный ущерб Португалии – по первым оценкам, более 4 млрд евро.