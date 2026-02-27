Безпілотник РФ збили за 100 метрів від населеного пункту в Румунії

Міністерство оборони Румунії повідомило про інцидент, в ході якого система протиповітряної оборони України збила російський безпілотник за 100 метрів від румунського населеного пункту Кілія-Веке.

Про це йдеться в заяві оборонного відомства Румунії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою Міноборони Румунії, вранці 27 лютого РФ здійснила нові повітряні атаки на українські порти на Дунаї.

Румунські радари виявили дрон в повітряному просторі України, що рухався в напрямку півночі від округу Тульча, тому о 08:45 було видано повідомлення RO-alert для населення в цьому районі.

Відповідно до процедур, два літаки F-16 Fighting Falcon вилетіли для розвідки та моніторингу повітряного простору.

"Кілька хвилин по тому літаки підтвердили радіолокаційний контакт з ціллю за 9 км від Кілії-Веке, на території України, а о 09:13 дрон був збитий системами протиповітряної оборони української армії за 100 метрів від населеного пункту", – зазначили в румунському Міноборони.

Оскільки це сталося дуже близько до кордону, спеціалізовані команди готуються розпочати операцію з пошуку можливих уламків повітряного об’єкта, що могли впасти на території Румунії, додали у відомстві.

Інцидент зі збиттям дрона був знятий місцевими жителями Кілії-Веке. На кадрах видно, як літальний апарат спалахує, а потім падає в Дунай, на задньому плані чути зенітний вогонь.

Нагадаємо, 26 лютого в Міноборони Румунії заявили, що російський БпЛА ненадовго залетів у повітряний простір країни і через нього піднімали два винищувачі F-16.

Згодом того ж дня в Румунії знову оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.