Румунія вдруге за добу оголосила повітряну тривогу у прикордонні з Україною

В Румунії вдруге за добу оголосили повітряну тривогу у прикордонному з Україною жудці Тулча.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мешканці жудця Тулча, що межує з Україною, близько 17 години отримали нове сповіщення про "загрозу падіння об’єктів з повітряного простору" з порадою пересидіти у підвалі чи облаштованих укриттях цивільного захисту.

Тривогу оголосили попередньо на півтори години.

Попередню тривогу оголошували близько 18:15 у середу. Після того в Міноборони Румунії заявили, що російський БпЛА ненадовго залетів у повітряний простір країни і через нього піднімали два винищувачі F-16.

Як відомо, російські БпЛА, якими атакують Україну, вже багато разів падали на території Румунії, переважно у прикордонні над Дунаєм. В одному з випадків апарат, схожий на "Герберу", залетів на понад 100 км вглиб від кордонів з Україною і розбився у дворі приватної садиби.

У січні 2026 року Румунія збільшила кількість військовослужбовців у прикордонних з Україною районах через загрозу таких інцидентів.