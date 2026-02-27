Беспилотник РФ сбили в 100 метрах от населенного пункта в Румынии

Министерство обороны Румынии сообщило об инциденте, в ходе которого система противовоздушной обороны Украины сбила российский беспилотник в 100 метрах от румынского населенного пункта Килия-Веке.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Румынии, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению Минобороны Румынии, утром 27 февраля РФ осуществила новые воздушные атаки на украинские порты на Дунае.

Румынские радары обнаружили дрон в воздушном пространстве Украины, который двигался в направлении севера от округа Тульча, поэтому в 08:45 было выдано сообщение RO-alert для населения в этом районе.

В соответствии с процедурами, два самолета F-16 Fighting Falcon вылетели для разведки и мониторинга воздушного пространства.

"Несколько минут спустя самолеты подтвердили радиолокационный контакт с целью в 9 км от Килия-Веке, на территории Украины, а в 09:13 дрон был сбит системами противовоздушной обороны украинской армии в 100 метрах от населенного пункта", – отметили в румынском Минобороны.

Поскольку это произошло очень близко к границе, специализированные команды готовятся начать операцию по поиску возможных обломков воздушного объекта, которые могли упасть на территории Румынии, добавили в ведомстве.

Инцидент со сбиванием дрона был снят местными жителями Килия-Веке. На кадрах видно, как летательный аппарат вспыхивает, а затем падает в Дунай, на заднем плане слышен зенитный огонь.

Напомним, 26 февраля в Минобороны Румынии заявили, что российский БпЛА ненадолго залетел в воздушное пространство страны и из-за него поднимали два истребителя F-16.

Впоследствии в тот же день в Румынии снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.