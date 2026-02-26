Під час атаки РФ на Україну дрон порушив повітряний простір Румунії, у небо підняли F-16

Безпілотник у середу ненадовго порушив повітряний простір Румунії у той час, як Росія здійснювала атаку на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

У середу ввечері, близько 18:15, жителі північної частини румунського повіту Тулча отримали сповіщення Ro-Alert. Причиною став черговий обстріл Росією України та виявлення повітряної цілі, що прямувала в бік румунського кордону.

Міністерство національної оборони (MApN) підтвердило, що радари зафіксували безпілотник, який на короткий час увійшов у національний повітряний простір.

О 17:50 з авіабази Фетешть у небо були підняті два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації. Дрон увійшов у повітряний простір Румунії в районі населеного пункту Сфинту-Георге і залишив його на північ від Суліни, рухаючись над територіальними водами. За даними відомства, життю людей загрози не було.

У повідомленні Ro-Alert мешканців прикордоння попередили про можливість падіння уламків. До рятувальної служби надійшло 4 дзвінки від місцевих жителів, які потребували додаткових роз'яснень щодо ситуації.

Міністерство національної оборони заявило, що рішуче засуджує атаки Російської Федерації на цивільну інфраструктуру України. "Ці дії є серйозним порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці", – йдеться у заяві оборонного відомства Румунії.

Нагадаємо, у січні біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона.

У відповідь на загрозу дронів Румунія вирішила збільшити кількість військовослужбовців у прикордонних з Україною районах.





