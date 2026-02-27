Текст 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ готовий, не згодні лиш Угорщина і Словаччина

Посли держав Європейського Союзу попередньо узгодили текст 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте його ухвалення досі затримують позиції Угорщини та Словаччини.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили кілька дипломатів ЄС на умовах анонімності.

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ узгоджений 25 державами Євросоюзу, але його блокують Угорщина та Словаччина.

"Наразі можна сказати, що текст 20-го пакета санкцій остаточно узгоджений – за винятком застережень, публічно висловлених двома державами-членами", – розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Інший дипломат повідомив, що через позиції двох держав ЄС – Угорщини та Словаччини – питання щодо 20-го пакета санкцій не значилося в порядку денному засідання послів ЄС (Комітет постійних представників, Coreper) в Брюсселі цього тижня.

Так само обговорення 20-го пакета санкцій наразі немає в порядку денному наступного засідання Coreper, яке заплановане на середу, 4 березня.

Як повідомляла "Європейська правда", у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Словаччина, своєю чергою, висловила застереження, що ухвалення 20-го пакета санкцій "може перервати мирні переговори" з РФ.

Тим не менш, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що країни-члени ЄС погодять 20-й пакет санкцій проти Росії попри те, що зараз його ухвалення блокують Угорщина та Словаччина.