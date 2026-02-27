Текст 20-го пакета санкций ЕС против РФ готов, не согласны лишь Венгрия и Словакия

Послы государств Европейского Союза предварительно согласовали текст 20-го пакета санкций ЕС против России, однако его принятие до сих пор задерживают позиции Венгрии и Словакии.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили несколько дипломатов ЕС на условиях анонимности.

20-й пакет санкций ЕС против РФ согласован 25 государствами Евросоюза, но его блокируют Венгрия и Словакия.

"Сейчас можно сказать, что текст 20-го пакета санкций окончательно согласован – за исключением оговорок, публично высказанных двумя государствами-членами", – рассказал один из собеседников "ЕвроПравды".

Другой дипломат сообщил, что из-за позиции двух государств ЕС – Венгрии и Словакии – вопрос о 20-м пакете санкций не значился в повестке дня заседания послов ЕС (Комитет постоянных представителей, Coreper) в Брюсселе на этой неделе.

Так же обсуждения 20-го пакета санкций пока нет в повестке дня следующего заседания Coreper, которое запланировано на среду, 4 марта.

Как сообщала "Европейская правда", в ЕС планировали одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Словакия, в свою очередь, выразила предостережение, что принятие 20-го пакета санкций "может прервать мирные переговоры" с РФ.

Тем не менее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение, что страны-члены ЕС согласуют 20-й пакет санкций против России, несмотря на то, что сейчас его принятие блокируют Венгрия и Словакия.