У Данії подають позов проти розробника ChatGPT через використання контенту ЗМІ

Новини — П'ятниця, 27 лютого 2026, 15:59 — Марія Ємець

У Данії подають позов проти компанії-розробника ChatGPT, вимагаючи припинити використання для цієї моделі контенту онлайн-медіа. 

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда". 

Данська організація DPCMO, що представляє інтереси великої кількості данських ЗМІ, заявила про позов проти американського технологічного гіганта OpenAI з вимогою припинити використання ChatGPT контенту онлайн-медіа, на який вони мають авторські права.

Цьому передували спроби переговорів з OpenAI та звернення до Мінкульту, де спробували допомогти призначенням спеціального медіатора. Проте з боку OpenAI не було готовності до діалогу, зазначили в організації.

Претензії до компанії полягають у тому, що OpenAI щонайменш до літа 2024 року тренувала свої моделі ШІ, зокрема ChatGPT, на публікаціях данських онлайн-ЗМІ і вони не мали можливості відхилити таке використання їхнього контенту до оновлень законодавства.

В організації очікують, що справа затягнеться на багато років і не виключено, що питання розглядатимуть навіть у Суді ЄС.

Як повідомляли, ChatGPT найближчим часом почне перевіряти вік своїх користувачів у ЄС.

А компанія Meta отримала попередження від Єврокомісії щодо ШІ-помічників у WhatsApp.

