В Дании подают иск против разработчика ChatGPT из-за использования контента СМИ

В Дании подают иск против компании-разработчика ChatGPT, требуя прекратить использование для этой модели контента онлайн-медиа.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Датская организация DPCMO, представляющая интересы большого количества датских СМИ, заявила об иске против американского технологического гиганта OpenAI с требованием прекратить использование ChatGPT контента онлайн-медиа, на который они имеют авторские права.

Этому предшествовали попытки переговоров с OpenAI и обращение в Минкульт, где попытались помочь назначением специального медиатора. Однако со стороны OpenAI не было готовности к диалогу, отметили в организации.

Претензии к компании заключаются в том, что OpenAI как минимум до лета 2024 года тренировала свои модели ИИ, в частности ChatGPT, на публикациях датских онлайн-СМИ и они не имели возможности отклонить такое использование их контента до обновлений законодательства.

В организации ожидают, что дело затянется на много лет и не исключено, что вопрос будет рассматриваться даже в Суде ЕС.

Как сообщалось, ChatGPT в ближайшее время начнет проверять возраст своих пользователей в ЕС.

А компания Meta получила предупреждение от Еврокомиссии относительно ИИ-помощников в WhatsApp.