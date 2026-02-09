Meta отримала попередження від Єврокомісії щодо ШІ-помічників у WhatsApp

Єврокомісія надіслала компанії Meta свої попередні висновки про те, що там порушили антимонопольне законодавство, не допускаючи до взаємодії із застосунком WhatsApp ШІ-помічників від третіх сторін.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Єврокомісія за підсумками розслідування, що триває з грудня, попередньо дійшла висновків про порушення компанією Meta антимонопольного законодавства ЄС у зв’язку з тим, що до взаємодії із месенджером WhatsApp не допускають програми-помічники на основі штучного інтелекту від третіх сторін і цим перешкоджають конкурентам.

Meta попередили про наміри застосувати "проміжні заходи".

Американській Meta належать Facebook і Facebook-месенджер, Instagram та WhatsApp. Для своїх продуктів Meta пропонує ШІ-помічник Meta AI.

15 жовтня 2025 року у компанії анонсували оновлення умов для WhatsApp, за якими ШІ-асистенти від інших компаній втратили доступ до цього застосунку з 15 січня.

Єврокомісія вбачає у цьому кроці зловживання домінуючим становищем і вважає, що це створює невиправдані перешкоди для менших конкурентів на ринку програм ШІ.

