ChatGPT найближчим часом почне перевіряти вік своїх користувачів у ЄС

Інструмент штучного інтелекту ChatGPT від компанії OpenAI впроваджує перевірки віку для всіх користувачів платформи, для країн ЄС нововведення почнуть діяти у найближчі тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro з посиланням на лист від компанії.

Щоб визначити, чи належить обліковий запис неповнолітній особі, ChatGPT використовуватиме систему прогнозування віку, яку також використовує платформа Discord. Зокрема штучний інтелект враховуватиме низку показників, таких як типи обговорюваних тем або час доби, коли користувач входить у чат із ChatGPT.

Якщо штучний інтелект визначить, що обліковий запис належить неповнолітній особі, він запровадить обмеження у використанні. Деякі теми також будуть оброблятися з більшою обережністю, щоб запобігти перегляду делікатного контенту.

До цієї категорії відносять контент, який містить зображення насильства, може заохочувати до ризикованої або небезпечної поведінки, пропагує рольові ігри сексуального, романтичного або насильницького характеру, екстремальні стандарти краси, нездорове харчування або образи зовнішності.

Повнолітні користувачі можуть підтвердити свій вік за допомогою розпізнавання обличчя, зробивши відеоселфі або завантаживши копію свого посвідчення особи на платформу. OpenAi вказує, що ChatGPT видалить ці документи через сім днів після перевірки.

Ці оголошення від компанії з’явилися у той час, коли низка країн світу почала розробляти законодавство, яке обмежуватиме роботу інструментів ШІ, а також заборонятиме доступ до соцмереж дітям.

Зазначимо, що діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Через це у січні британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Як стало відомо, 3 лютого, британський уряд ініціював власне розслідування щодо Grok.

На цьому тлі низка країн анонсували запровадження заборони соціальних мереж для дітей. Нещодавно таке рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

У німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.